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Поліклініка, гуртожиток, будинки 20 авто – наслідки масованої ракетної атаки на Київщину 6 червня  (фото)

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Поліклініка, пологовий, гуртожиток, 20 авто – наслідки масованої ракетної атаки на Київщину 6 червня  (фото)
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Цієї ночі росія знову атакувала ракетами Україну. Ворог застосував 35 крилатих ракет, більшість з яких летіли у напрямку столиці – усі вони були знищені нашими захисниками. Втім, падіння уламків спричинили руйнування. Про наслідки масованої ракетної атаки на Київщину 6 червня розповів начальник Головного управління Національної поліції Київської області Андрій Нєбитов і показав фото, передає НСН.

За даними Нєбитова, внаслідок удару в одному із районів області пошкоджено приміщення поліклініки. Уламки ракети виявили також  неподалік пологового будинку.

Екстрені служби провели евакуацію пацієнтів та персоналу від місця падіння. Постраждалі відсутні.

В даному населеному пункті через ворожі обстріли також пошкоджено приватні будинки та гаражні приміщення.

Внаслідок ворожого удару пошкоджено понад 20 автомобілів в одному із районів області.

Сталось також займання одного із торговельних об’єктів. Пожежу своєчасно ліквідували. Потерпілі відсутні.

Наголошую, в разі виявлення уламків ракет чи дронів, не чіпайте вибухонебезпечні предмети руками та повідомте екстрені служби, – звернувся до мешканців Нєбитов

Наслідки масованої ракетної атаки на Київщину 6 червня: фото

Поліклініка, пологовий, гуртожиток, 20 авто – наслідки масованої ракетної атаки на Київщину 6 червня  (фото)

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