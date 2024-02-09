Що відбувається на фронті 9 лютого – дані Генштабу ЗСУ

Повномасштабна війна в Україні триває вже сімсот шістнадцяту добу. Про ситуацію на фронті 9 лютого, успіхи ЗСУ, втрати окупантів і нічну повітряну атаку НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Нічна повітряна атака сьогодні

У Повітряних Силах повідомляють, що у ніч на 9 лютого 2024 року противник завдав удару 16-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з мису Чауда – Крим та Курської області – рф.

До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті бойової роботи знищено 10 «шахедів» у межах Миколаївської, Херсонської та Харківської областей.

Загальна ситуація на фронті 9 лютого

Російська федерація надалі продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.

Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 13 ракетних та 66 авіаційних ударів, здійснив 96 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів російських окупантів зазнали: Стариця, Іванівка, Кислівка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Костянтинівка, Олександропіль, Авдіївка, Курахове, Новомихайлівка, Водяне, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області; Новодарівка, Оріхів Запорізької області; Качкарівка, Червоний Маяк Херсонської області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на окремих напрямках

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські воїни відбили 5 атак в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 4 атаки противника біля Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбили 4 атаки противника поблизу Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 19 атак ворога в районі Авдіївки та – ще 7 атак біля Первомайського, Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 16 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Запорізькому напрямку Сили оборони України відбили атаку окупантів західніше Вербового Запорізької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса” на Херсонському напрямку попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив тут два безуспішні штурмови позицій українських військ.

Успіхи ЗСУ

Водночас, наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по семи районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по двох складах боєприпасів, двох артилерійських засобах та логістичному хабу противника.

Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали: 910 російських окупантів, 2 танки, 22 бойові броньовані машини, 24 артилерійські системи, реактивна система залпового вогню, 18 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1 крилата ракета, 38 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.02.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 393290 (+910) осіб / persons,

танків ‒ 6385 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 11921 (+22) од,

артилерійських систем – 9435 (+24) од,

РСЗВ – 981 (+1) од,

засоби ППО ‒ 666 (+0) од,

літаків – 332 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7209 (+18),

крилаті ракети ‒ 1881 (+1),

кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12551 (+38) од,

спеціальна техніка ‒ 1509 (+4)

Дані уточнюються.

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