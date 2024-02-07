83 атаки на Донбасі: що відбувається на фронті 7 лютого

Повномасштабна війна в Україні триває вже сімсот чотирнадцяту добу. Про ситуацію на фронті 7 лютого, успіхи ЗСУ, втрати окупантів і масштабну повітряну атаку НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Масштабна повітряна атака сьогодні

На початку доби 7 лютого 2024 року противник здійснив кілька ударів по території України, використовуючи різні засоби повітряного нападу – ударні БпЛА, крилаті, балістичні та зенітні керовані ракети.

Загалом застосовано 64 засоби повітряного нападу:

20 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» (Чауда – Крим);

29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з 10-ти літаків стратегічної авіації Ту-95МС (пуски – Енгельс, Каспійське море);

4 крилаті ракети Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3 (район пусків Севастополь, Курськ);

3 крилаті ракети морського базування «Калібр» з носіїв у Чорному морі (район пусків – Новоросійськ);

3 балістичні ракети «Іскандер-М» (пуски із мису Тарханкут – Крим, Воронезької обл. – рф.);

5 зенітних керованих ракет С-300 (район пусків – Бєлгородська обл. –рф.).

У результаті бойової роботи вогневими засобами Повітряних Сил та Сил оборони знищено 44 повітряні цілі:

26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

3 крилаті ракети «Калібр»;

15 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131».

У відбитті повітряного нападу застосовувались зенітні ракетні війська та винищувальна авіація Повітряних Сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.

Загальна ситуація на фронті 7 лютого

російська федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.

Протягом минулої доби відбулося 92 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 27 авіаційних ударів, здійснив 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів російських окупантів зазнали: Яблунівка Сумської області; Ветеринарне, Охримівка, Мала Вовча, Піщане, Кислівка Харківської області; Олександропіль, Вугледар, Старомайорське Донецької області; Новодарівка, Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на окремих напрямках

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку російські окупанти наступальних дій не проводили.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 21 атаку окупантів в районах Білогорівки Луганської області та Тернів, Григорівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони України відбили 12 атак противника біля Богданівки та Кліщіївки Донецької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони протягом минулої доби відбили 21 атаку російських окупантів в районах населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та ще 8 атак поблизу Первомайського, Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 20 атак.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаку ворога південніше Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони України відбили 4 атаки противника в районі Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса” на Херсонському напрямку попри значні втрати, російські окупанти не полишають спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 2 безуспішні атаки на позиції українських військ.

Успіхи ЗСУ

Водночас, наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та по 2 зенітно-ракетних комплексах противника. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по 2 пунктах управління, 2 районах зосередження особового складу, 2 складах боєприпасів та 3 артилерійських засобах противника.

Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали: 890 російських окупантів, 7 танків, 22 бойові броньовані машини, 20 артилерійських систем, реактивна система залпового вогню, 4 безпілотника оперативно-тактичного рівня, 1 крилата ракета, 33 автомобіля та одиниця спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.02.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 391470 (+890) осіб,

танків ‒ 6372 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 11879 (+22) од,

артилерійських систем– 9387 (+20) од,

РСЗВ – 980 (+1) од,

засоби ППО ‒ 665 (+0) од,

літаків – 332 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7177 (+4),

крилаті ракети ‒ 1849 (+1),

кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12486 (+33) од,

спеціальна техніка ‒ 1497 (+1)

Дані уточнюються.

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