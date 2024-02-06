У росіян шалені втрати: що відбувається на фронті 6 лютого

Повномасштабна війна в Україні триває вже сімсот тринадцяту добу. Про ситуацію на фронті 6 лютого, успіхи ЗСУ і втрати окупантів НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Загальна ситуація на фронті 6 лютого

Російська федерація і надалі продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.

Протягом минулої доби відбулося 126 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 35 авіаційних ударів, здійснив 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів російських окупантіа зазнали: Синьківка, Іванівка, Степова Новоселівка, Берестове Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Серебрянка, Григорівка, Нью-Йорк, Ласточкине, Авдіївка, Вугледар, Старомайорське Донецької області; Новодарівка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на окремих напрямках

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 атак біля Синьківки Харківської області, де противник намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 20 атак ворога неподалік Білогорівки Луганської області та Ямполівки, Тернів, Торського, Григорівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони України відбили 10 атак противника в поблизу населених пунктів Богданівка, Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші захисники стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Підрозділи Сил оборони України протягом минулої доби відбили 29 атак ворога в районі населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та ще – 16 атак південніше Тоненького, Первомайського, Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати окупантів неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 26 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Запорізькому напрямку Сили оборони України відбили 2 атаки противника в районі Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони України продовжують утримувати позиції та відбивати штурми російських окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 3 безуспішні спроби штурмів українських позицій.

Успіхи ЗСУ

Водночас, наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби підрозділи ракетних військ завдали ударів по району зосередження особового складу, 2 пунктах управління та 3 складах боєприпасів російських окупантів.

Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали: 1020 російських окупантів, 17 танків, 35 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, засіб протиповітряної оборони, 41 автомобіль та 10 одиниць спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.02.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 390580 (+1020) осіб,

танків ‒ 6365 (+17) од,

бойових броньованих машин ‒ 11857 (+35) од,

артилерійських систем – 9367 (+18) од,

РСЗВ – 979 (+0) од,

засоби ППО ‒ 665 (+1) од,

літаків – 332 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7173 (+0),

крилаті ракети ‒ 1848 (+0),

кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12453 (+41) од,

спеціальна техніка ‒ 1496 (+10)

Дані уточнюються.

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