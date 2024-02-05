Ворог атакує майже на всіх напрямках: ситуація на фронті 5 лютого

Повномасштабна війна в Україні триває вже сімсот дванадцяту добу. Про ситуацію на фронті 5 лютого, втрати окупантів і успіхи ЗСУ НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Загальна ситуація на фронті 5 лютого

Російська федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по цивільних об’єктах нашої держави.

Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав одного ракетного та 43 авіаційних удари, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів російських окупантів зазнали: Мала Вовча, Устинівка, Вільхуватка, Хатнє, Великий Бурлук, Камʼянка, Колодязне, Синьківка, Петропавлівка, Кучерівка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне, Піщане Харківської області; Авдіївка, Новомихайлівка, Катеринівка, Старомайорське Донецької області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на окремих напрямках

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 3 атаки ворога в районі Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони України відбили 3 атаки противника біля Богданівки та Кліщіївки Донецької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Підрозділи Сил оборони України протягом минулої доби відбили 31 атаку ворога в районі Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 13 атак поблизу Тоненького, Сєверного, Первомайського, Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 14 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Запорізькому напрямку Силами оборони України відбили 4 атаки противника північніше Приютного та Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони України надалі продовжують утримувати позиції та відбивати штурми окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби російські окупанти здійснили 3 безуспішні штурми позицій наших військ.

Успіхи ЗСУ

Водночас, українські воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу противника.

Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали: 810 російських окупантів, 5 танків, 4 бойові броньовані машини, 18 артилерійських систем, 1 засіб ППО, 19 автомобілів та 7 одиниць спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.02.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 389560 (+810) осіб,

танків ‒ 6348 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 11822 (+4) од,

артилерійських систем – 9349 (+18) од,

РСЗВ – 979 (+0) од,

засоби ППО ‒ 664 (+1) од,

літаків – 332 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7173 (+0),

крилаті ракети ‒ 1848 (+0),

кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12412 (+19) од,

спеціальна техніка ‒ 1486 (+7)

Дані уточнюються.

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