Теракт на Каховській ГЕС, ракетна атака і знищені 800 окупантів – ситуація на фронті 6 червня станом на вечір

Завершується чотириста шістдесят восьма доба повномасштабної війни в Україні. Про ситуацію на фронті 6 червня станом на вечір НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.
Теракт на Каховській ГЕС, ракетна атака і авіаудари
Протягом доби противник завдав 35 ракетних ударів, із застосуванням крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555. Усі ракети було знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України. Також ворог завдав 30 авіаційних ударів та здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціям наших військ та населеним пунктам. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, пошкоджено житлові багатоквартирні будинки, приватні будинки.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.
Крім того, цієї ночі російські терористи здійснили черговий воєнний злочин – з метою недопущення просування наших військ підірвали внутрішні конструкції Каховської ГЕС. Внаслідок теракту близько 80 населених пунктів знаходяться в зоні підтоплення.
Ситуація на фронті 6 червня
Противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби відбулось 28 бойових зіткнень.
- На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
- На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом доби ворог завдав авіаційних ударів в районі Огірцевого Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Кам’янка, Карповичі, Тимоновичі, Медведівка, Галаганівка Чернігівської області; Середина Буда, Шалигіне, Волфине, Попівка, Басівка, Запсілля, Миропілля, Миропілське, Велика Писарівка Сумської області, а також Сотницький Козачок, Баранівка, Ветеринарне, Висока Яруга, Стрілеча, Гатище, Синельникове, Цегельне, Стариця, Вовчанськ, Зибине, Караїчне, Зарічне, Печеніги, Бударки, Вільхуватка, Чугунівка, Мілове, Великий Бурлук, Одрадне, Фиголівка на Харківщині.
- На Куп’янському напрямку протягом доби артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Новомлинськ, Фиголівка, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.
- На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Кремінна, Білогорівка Луганської області та Берестове Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Спірне, Веселе, Григорівка та Іванівка Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.
- На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Кліщіївки, успіху не мав. Завдав авіаційного удару в районі Білої Гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Малинівка, Тихонівка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Калинівка, Іванівське, Ступочки, Біла Гора, Олександро-Шультине, Озарянівка, Торецьк та Північне Донецької області.
- На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив.
- Завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Ласточкине, Водяне, Первомайське, Карлівка, Невельське Донецької області.
- На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі 12 атак противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворог завдав авіаційних ударів в межах цього населеного пункту. Артилерійських обстрілів зазнали Гостре, Максимільянівка, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка Донецької області.
- На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вугледар, Богоявленка, Золота Нива та Велика Новосілка. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка та Золота Нива Донецької області.
- На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційного удару по Ольгівському Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Времівка, Новопіль, Донецької області; Темирівка, Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Білогір’я, Степове та Кам’янське Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області та міста Херсон.
Успіхи ЗСУ
Авіація сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 9 пунктів управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс, 14 артилерійських підрозділів противника на вогневих позиціях та 16 інших важливих цілей ворога.
Російські окупаційні війська продовжують зазнавати втрат на полі бою. У ворога на всіх напрямках, через велику кількість поранених, не вистачає медичного персоналу. Тому противник почав залучати студентів з медичних вузів російської федерації до роботи у прифронтових військових медичних установах різного типу. Зокрема, до Токмака Запорізької області на двадцятиденний термін прибули студенти з медичних вузів російської федерації для проходження медичного стажування в бойових підрозділах.
У той же час, російські окупанти продовжують використовувати інфраструктуру тимчасово захоплених населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям. Нещодавно, в населеному пункті Олексіївка Херсонської області, на території місцевої школи, загарбники облаштували польовий шпиталь. Там перебуває близько 25 військовослужбовців медичного персоналу для лікування окупантів з пораненнями різного ступеню важкості.
Втрати окупантів
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 211150 (+800) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3860 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7543 (+20) од,
- артилерійських систем – 3603 (+36) од,
- РСЗВ – 590 (+6) од,
- засоби ППО ‒ 351 (+2) од,
- літаків – 313 (+0) од,
- гелікоптерів – 299 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3212 (+23),
- крилаті ракети ‒ 1171 (+35),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 6332 (+20) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 489 (+5).
Дані уточнюються.
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