Ворог наступав на чотирьох напрямках: що відбувається на фронті 5 червня

Повномасштабна війна в Україні триває вже чотириста шістдесят сьому добу. Про ситуацію на фронті і втрати противника НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.
Загальна ситуація на фронті 5 червня
Російська федерація, ціною великих втрат, продовжує вести загарбницьку війну.
Минулої доби, вночі, противник застосував крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 та іранські ударні БпЛА “Shahed”. Силами та засобами повітряних командувань, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 4 із 6 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 6 із 8 ударних БпЛА «Shahed».
Загалом протягом минулої доби ворог завдав 14 ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед мирного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, заклади освіти, інша цивільна та адміністративна інфраструктура.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.
Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось 29 бойових зіткнень.
Ситуація на окремих напрямках
- На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.
- На Сіверському та Слобожанському напрямках минулої доби ворог здійснив невдалу спробу проникнення ДРГ через держкордон України в районі населеного пункту Зелене Харківської області, також – завдав ракетних ударів в районах Вовчанськ, Чугуїв та авіаційних ударів в районах Івашки, Огірцеве, Гатище Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Карповичі Чернігівської області; Зноб-Новгородське, Бруски, Атинське, Басівка, Юнаківка, Садки, Миропілля, Тур’я, Грабовське, Олександрівка, Велика Писарівка, Шевченкове Сумської області, а також Івашки, Уди, Червона Зоря, Гоптівка, Красне, Зелене, Стариця, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Караїчне, Бударки та Чугунівка на Харківщині.
- На Куп’янському напрямку протягом доби, що минула, противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Новоселівського Луганської області. Завдав авіаційного удару в районі Сергіївки Донецької області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Довгеньке, Кутьківка, Дворічна, Западне, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.
- На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.
- На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Іванівського, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Васютинське, Торецьк та Північне. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Біла Гора, Диліївка та Нью-Йорк Донецької області.
- На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Карлівка Донецької області.
- На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворог завдав авіаційного удару в межах цього населеного пункту. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Гостре, Мар’їнка, Побєда Донецької області.
- На Шахтарському напрямку ворог обстріляв Вугледар, Пречистівку та Новоукраїнку Донецької області.
- На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів в районах Новопіль Донецької області, Ольгівське Запорізької області, Берислав та Веселе Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Вільне Поле, Зелене Поле, Новопіль, Темирівка Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Новоандріївка, Степове та Кам’янське Запорізької області; Козацьке, Тягинка, Іванівка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.
Успіхи ЗСУ
Авіація сил оборони України за добу завдала 15 ударів по районах зосередження ворожого особового складу.
Нашими захисниками було знищено 6 ворожих розвідувальних БпЛА.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження озброєння та військової техніки, 4 склади боєприпасів, 2 зенітно-ракетних комплекси та 4 станції радіоелектронної боротьби противника.
Загалом українські воїни ліквідували 410 російських окупантів, знищили 11 танків, 11 бойових броньованих машин, 12 артилерійських системи, 1 РСЗВ, 5 засобів ППО, 14 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 4 крилатих ракет, 7 автомобілів та 5 одиниці спеціальної техніки.
Втрати окупантів
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько (+410) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3848 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7523 (+11) од,
- артилерійських систем – 3567 (+12) од,
- РСЗВ – 584 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 349 (+5) од,
- літаків – 313 (+0) од,
- гелікоптерів – 298 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3189 (+14),
- крилаті ракети ‒ 1136 (+4),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6312 (+7) од,
- спеціальна техніка ‒ 484 (+5).
Дані уточнюються.
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