Розширюють плацдарм на лівому березі Дніпра: що відбувається на фронті 28 грудня

Повномасштабна війна в Україні триває вже шістсот сімдесят третю добу. Про ситуацію на фронті 28 грудня, успіхи ЗСУ, нічну повітряну атаку і втрати окупантів НСН розповість, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Нічна повітряна атака сьогодні

У ніч на 28 грудня 2023 року російські окупанти атакували вісьмома БпЛА типу «Shahed» із району Приморсько-Ахтарськ – рф.

Сім безпілотників було збито винищувальною авіацією, підрозділами ЗРВ, мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Дніпропетровської, Кіровоградської та Запорізької областей.

Загальна ситуація на фронті 28 грудня

Противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, вчиняє обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.

Загалом ворог завдав 1 ракетний та 77 авіаційних ударів, вчинив 51 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та по населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі й поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів російського агресора минулої доби зазнали: Іванівка Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Спірне, Новомихайлівка, Золота Нива Донецької області; Оріхів, Преображенка Запорізької області, Червоний Маяк, Зміївка, Дудчани та Новоберислав Херсонської області.

Під артилерійським вогнем ворога опинилися близько 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

Протягом минулої доби відбулося загалом 56 бойових зіткнень.

Ситуація на окремих напрямках

У зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 9 атак ворога біля Синьківки та східніше Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони України зупинили 3 атаки ворога в районі Серебрянського лісництва Луганської області, де противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 2 атаки окупантів поблизу Богданівки Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Протягом минулої доби вони відбили 15 атак східніше Новобахмутівки, Авдіївки та 17 атак – біля Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські захисники відбили 3 атаки.

На Шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку Сили оборони зупинили 3 атаки росіян західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують заходи із розширення плацдарму на лівобережжі Дніпра. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник вчиняв 13 безуспішних штурмових дій на позиції Сил оборони України, отримав належну відсіч та відступив.

Успіхи ЗСУ

Загалом, наші війська своїми активними діями і надалі завдають окупантам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Українська авіація протягом минулої доби завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 2 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 пункти управління, 6 складів боєприпасів та 2 артилерійських засоби росіян.

Орієнтовні втрати ворога минулої доби склали: 920 окупантів, 27 танків, 42 бойові броньовані машини, 15 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 1 засіб ППО, 32 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 40 автомобілів та 7 одиниць спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.12.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 356670 (+920) осіб,

танків ‒ 5940 (+27) од,

бойових броньованих машин ‒ 11015 (+42) од,

артилерійських систем – 8391 (+15) од,

РСЗВ – 935 (+1) од,

засоби ППО ‒ 617 (+1) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6503 (+32),

крилаті ракети ‒ 1620 (+0),

кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11180 (+40) од,

спеціальна техніка ‒ 1247 (+7)

Дані уточнюються.

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