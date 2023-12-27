Окупанти атакують на 7 напрямках: що відбувається на фронті 27 грудня

Повномасштабна війна в Україні триває вже шістсот сімдесят другу добу. Про ситуацію на фронті 27 грудня, успіхи ЗСУ, втрати окупантів і нічні повітряну атаку НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Нічна повітряна атака сьогодні

У ніч на 27 грудня 2023 року російські окупанти атакували ударними БпЛА типу «Shahed» із двох напрямків: Балаклава – тимчаслво окупований український Крим, Приморсько-Ахтарськ – Краснодарський край (рф).

Усього зафіксовано пуски 46 «Shahed-136/131», які атакували хвилями у різний час, в період з 19.00 26 грудня по 03.50 27 грудня.

До відбиття повітряного нападу залучено тактичну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та інших складових Сил оборони України.

Знищено 32 ворожі ударні БпЛА противника.

Більшість безпілотників, які не вдалось збити, атакували прифронтові території, зокрема Херсонщину. Ще кілька БпЛА упали без наслідків.

Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій та Кіровоградській областях.

Ситуація на фронті 27 грудня

Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 60 авіаційних ударів, вчинив 69 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі й поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

У ніч проти середи російські війська вкотре атакували Україну, застосувавши 46 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 32 ударні дрони.

Авіаційних ударів росіян минулої доби зазнали: Грем’яч Чернігівської області; Варварівка, Синьківка, Іванівка, Куп’янськ, Соболівка Харківської області; Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Діброва, Новобахмутівка, Олександропіль, Новомихайлівка Донецької області; Зміївка та Кринки Херсонської області.

Під артилерійським вогнем ворога опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на окремих напрямках

У зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському й Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області росії.

У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 атак у районах Синьківки та північно-східніше Петропавлівки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку Сили оборони України стали на перешкоді 11 атакувальним діям противника в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Веселого Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 8 атак біля населених пунктів Богданівка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити місто Авдіївка. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Протягом минулої доби Сили оборони відбили 13 атак московитів східніше Новобахмутівки, Авдіївки та 16 атак – поблизу Первомайського і Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники продовжують стримувати росіян у районах населених пунктів Новомихайлівка та Побєда Донецької області, де відбито 7 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку Сили оборони України відбили 9 атак противника в районі Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку українські захисники продовжують заходи із розширення плацдарму на лівому березі річки Дніпро. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник вчинив 14 безуспішних штурмових дій, отримав гідну відсіч та відступив.

Успіхи ЗСУ

Водночас Сили оборони України своїми активними діями продовжують завдавати окупаційним військам втрат у живій силі й техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Авіація Збройних Сил України минулої доби завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також по 5 зенітно-ракетних комплексах росіян.

Протиповітряна оборона знищила 2 керовані авіаційні ракети Х-59 та 1 розвідувальний БпЛА ворога.

Також тактична авіація Повітряних сил ЗСУ успішно атакувала великий десантний корабель чорноморського флоту росії «Новочеркаськ».

Підрозділи наших ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункт управління, 2 артилерійські системи та ще 3 інші важливі цілі противника.

Втрати окупантів

Орієнтовні втрати ворога за минулу добу становлять: 790 окупантів, 14 танків, 17 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем, 2 засоби ППО, 13 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 2 крилаті ракети, 31 автомобіль та 1 одиниця спеціальної техніки.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.12.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 355750 (+790) осіб,

танків ‒ 5913 (+14) од,

бойових броньованих машин ‒ 10973 (+17) од,

артилерійських систем – 8376 (+10) од,

РСЗВ – 934 (+0) од,

засоби ППО ‒ 616 (+2) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6471 (+13),

крилаті ракети ‒ 1620 (+2),

кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11140 (+31) од,

спеціальна техніка ‒ 1240 (+1)

Дані уточнюються.

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