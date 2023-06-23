На дні Каховського водосховища, якого вже майже немає, з’явився легендарний острів Тавань. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив користувач Віталій Трубников, передає НСН.

Побачили острів на ділянці між містами Берислав і Каховка на Херсонщині.

За словами Трубникова, про Тавань мало хто зараз знає, але колись островом проходила одна з найважливіших переправ через Дніпро – Таванська, згадки про яку відомі з часів Золотої Орди.

Користувач розповідає, що на початку XV століття Великий князь литовський Вітовт заснував на місці сучасного Берислава власну фортецю і митницю, яку на його честь називали «Вітовтовою митницею».

На дні Каховського водосховища з’явився легендарний острів – що про нього відомо

У мережі можна знайти інформацію, що Тавань – топонім, який походить від тюркського табан – підошва, заплава ріки, пласке місце. В XV – XVII ст. Таванню називалася низка островів на ділянці русла Дніпра від сучасного м. Берислав до м. Гола Пристань Херсонської обл. Згодом назва Тавань закріпилася за островом довжиною біля 10 км., що починався біля м. Берислав. З правого боку цей острів омивався Дніпром, з лівого – гілкою р. Кінські Води. Інші острови мали назви Козацько-Кам’янський, Бургунський, Тягинський. Природні умови робили ці острови зручними для влаштування переправ (“перевозів”) через Дніпро, найважливіша з яких пролягала через острів Тавань.

Наприкінці 15 століття ці землі відійшли до Османської імперії і її васала Кримського Ханства. З того часу за переправу велися постійні сутички між козаками і нехристиянським населенням степу.

Щоб захищати переправу з наказу османів було збудовано чотири фортеці: Мустридкермен і Мубараккермен, що були розташовані на острові, та Кизикермен і Асланкермен (райони сучасних Берислава та Каховки відповідно).

Гійом-Левассер де Боплан у видрукуваному в 1650 році у Франції «Описі України» називає Таванську переправу «найкращою» з-поміж п’яти на Дніпрі. Дана переправа використовувалася аж до 20 століття і остаточно перестала використовуватися після побудови Каховської греблі в 1950-х роках.

Острів Тавань був невід’ємною частиною історії всього півдня України протягом багатьох століть, аж до побудови комуністами греблі Каховської ГЕС, яка заховала цю історію під водою. Зараз, росіяни, нащадки тих комуністів, зруйнували греблю і через цю трагічну подію ми знову бачимо обриси Таванської переправи, – резюмував Трубников

До речі: Місто Берислав на Херсонщині було засноване на початку XV століття литовським князем Вітовтом як фортеця і митниця “Вітовтова”.

У середині XV століття було зайняте кримотатарами і османами, які звели фортецю Кизикермен. Її 1695 здобули полки гетьмана Мазепи. А давня українська назва Берислава – Таванська переправа.

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