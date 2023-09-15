Продукти в АТБ за півціни: Monobank порадував клієнтів новими можливостями покупок

Онлайн-банкінг Monobank запускає нову послугу для покупців мережі АТБ. Українці тепер можуть відкрити нову картку MONO-АТБ та користуватися спеціальними пропозиціями у найбільшій торговій мережі супермаркетів АТБ.

Monobank порадував клієнтів новими можливостями покупок

За допомогою даної карточки з понеділка по четвер, можна купляти понад 700 товарів зі знижкою в 5%, а з п’ятниці по неділю діє знижка в 45%. Кожен товар на якому є знижка позначений червоним цінником, Про це повідомляє Monobank на своїй сторінці , передає НСН.

Як відкрити картку MONO-АТБ:

У застосунку Mono у вигляді віртуальної картки це можна зробити моментально й безкоштовно: кнопка відкриття доступна в деталях операції після кожної нової покупки в АТБ, а також у повідомленні від банку про запуск продукту

це можна зробити моментально й безкоштовно: кнопка відкриття доступна в деталях операції після кожної нової покупки в АТБ, а також у повідомленні від банку про запуск продукту Також можна придбати пластикову картку в самому супермаркеті АТБ за 50 гривень, після активації картки гроші одразу повернуться назад.

Оформити таку картку можуть українці віком від 14 років, пред’явивши паспорт та ідентифікаційний код в супермаркеті АТБ.

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