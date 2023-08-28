Де відкриється перше відділення monobank – що відомо

Своє перше фізичне відділення monobank відкриє у деокупованому Криму.

Про це заявив співзасновник monobank Олег Гороховський під час третього саміту Кримської платформи 23 серпня, повідомляє НСН з посиланням на Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

Банк зобов’язався відкрити відділення протягом місяця після звільнення українського півострова.

monobank – найпопулярніший інтернет-банк в Україні. Політика компанії – максимально зручні та доступні послуги для клієнтів. Одна з запорук цього – віддалене користування, відсутність фізичних відділень банку. Проте, як тільки Крим повернеться до України єдине фізичне відділення monobank обіцяють зробити саме там.

«За час нашої роботи ми не відкрили жодного банківського відділення, бо віримо, що у 21 столітті для користування сучасними банківськими послугами відділення не потрібні. І клієнтам це до вподоби. Але все ж таки є одне місце, де ми мріємо відкрити відділення — й обов’язково його відкриємо. Це український Крим», наголосив Гороховський.

Нагадаємо, після деокупації Криму Мінінфраструктури планує створити найбільший технологічний центр Східної Європи. Для цього 15 міжнародних, національних і локальних бізнесів уже долучилися до меморандуму про відновлення та розвиток підприємництва у Криму. Серед них Nokia, Ryanair, Fozzy Group, Vodafone, Kyivstar, monobank та OKKO.

Раніше ми писали, що у Криму українські військові уразили об’єкт чорноморського флоту рф.

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