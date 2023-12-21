Україна хоче мобілізувати чоловіків, які виїхали за кордон – Welt

Україна хоче мобілізувати чоловіків, які виїхали за кордон. Про це пише, посилаючись на міністра оборони України Рустема Умерова, видання Welt, передає НСН.

Українці віком від 25 до 60 років, які проживають у Німеччині та інших країнах, повинні будуть з’явитися до призовних пунктів ЗСУ, — заявив міністр оборони України Рустем Умеров для Welt

Поки йдеться про «запрошення» з’явитися до призовних пунктів, але водночас Умеров чітко дав зрозуміти, що ухилянтам загрожуватимуть санкції.

Ми все ще обговорюємо, що має статися, якщо вони не прийдуть добровільно, – зазначив міністр

Видання також пише, що до українського війська загалом хочуть мобілізувати ще від 450 до 500 тисяч солдатів для відсічі російського вторгнення. Однак фінансові та політичні рамкові умови ще не з’ясовані. Президент Володимир Зеленський назвав мобілізацію «делікатним питанням».

Умеров сказав, що справедливість важлива. У майбутньому мобілізованим має бути заздалегідь зрозуміло, як вони будуть навчені та оснащені, де і коли вони будуть служити та коли їх звільнять.

Незважаючи на заборону, багато українських чоловіків втекли за кордон, щоб уникнути призову, – констатує Welt

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що За добу з України виїжджають близько 6 тисяч чоловіків призовного віку За даними Держприкордонслужби, приблизно половина з них – це дальнобійники, ще сотня-дві – волонтери за програмою “Шлях”.

Тим часом, стало відомо, що троє дітей міністра оборони України стали громадянами США, — це дані із декларацій за 2021-22 роки, які подали до НАЗК

У декларації за 2019 рік дружина Умерова та на той час двоє дітей зазначені як громадяни України.

У подружжя двоє доньок та син.

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