«Мобілізація 80% чоловіків в Україні» – це російський фейк

«Мобілізація 80% чоловіків в Україні» – у Генштабі ЗСУ прокоментували цю інформацію, яка поширюється у мережах, назвавши її російським фейком, передає НСН.

У Генеральному штабі Збройних Сил України попередили про новий російський фейк про нібито “мобілізацію 80% чоловіків в Україні”.

Військові заявляють, що РФ проводить чергову інформаційну кампанію для зриву мобілізації в Україні, під виглядом українських медіа в Telegram-каналах почала поширюватися дезінформація про проведення “повної мобілізації” в Україні, під час якої “призвуть 80% чоловіків”.

Зазначається, що в месенджерах та чатах поширюються повідомлення про “перекриття доріг та вручення повісток усім чоловікам призовного віку”.

У Генштабі наголошують, що подібні повідомлення — це брехня, щоб дискредитувати мобілізацію та посіяти паніку.

Також у повідомленні нагадали, що воєнний стан та мобілізація в Україні продовжені до 15 листопада, а жодних додаткових умов та рішень щодо збільшення обсягів призову не розглядалося та не ухвалювалось.

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