Відсьогодні міжнародна доставка посвідчень водія доступна ще у 5 країнах Європи. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає НСН.

За словами Клименка, з 6 лютого 2024 року міжнародна доставка посвідчень водія доступна також у:

Словенії,

Хорватії,

Чорногорії,

Бельгії,

Швейцарії.

Міжнародна доставка посвідчень водія доступна вже у 22 країнах

Загалом українці можуть скористатися цією послугою вже у 22 країнах Європи.

Замовлення робиться у декілька кліків у Кабінеті водія. Швидко та зручно.

Міжнародну доставку водійських посвідчень ми запустили майже 4 місяці тому. На сьогодні послугою вже скористалися понад 3500 громадян. Найбільша кількість замовлень у Польщі – близько 70%. Продовжуємо дбати про якість та комфорт. Наші сервіси стають ще доступнішими, – написав Клименко

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