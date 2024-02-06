Відсьогодні міжнародна доставка посвідчень водія доступна ще у 5 країнах Європи. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає НСН.
За словами Клименка, з 6 лютого 2024 року міжнародна доставка посвідчень водія доступна також у:
- Словенії,
- Хорватії,
- Чорногорії,
- Бельгії,
- Швейцарії.
Міжнародна доставка посвідчень водія доступна вже у 22 країнах
Загалом українці можуть скористатися цією послугою вже у 22 країнах Європи.
Замовлення робиться у декілька кліків у Кабінеті водія. Швидко та зручно.
Міжнародну доставку водійських посвідчень ми запустили майже 4 місяці тому. На сьогодні послугою вже скористалися понад 3500 громадян. Найбільша кількість замовлень у Польщі – близько 70%. Продовжуємо дбати про якість та комфорт. Наші сервіси стають ще доступнішими, – написав Клименко
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