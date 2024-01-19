Вже у 17 країнах Європи: українці можуть замовити міжнародну доставку посвідчення водія

Українці можуть замовити міжнародну доставку посвідчення водія вже в 17 країнах Європи. Про це повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає НСН.

«Сьогодні запускаємо цю послугу для наших громадян у Болгарії, Франції, Нідерландах, Туреччині та Австрії», написав Ігор Клименко.

За його словами, майже за 3 місяці після запровадження послуги у МВС отримали вже близько 3 тисяч заявок на виготовлення водійських документів. Найбільший попит у Польщі.

Українці можуть замовити міжнародну доставку посвідчення водія