Вже у 17 країнах Європи: українці можуть замовити міжнародну доставку посвідчення водія

Українці можуть замовити міжнародну доставку посвідчення водія вже в 17 країнах Європи. Про це повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає НСН.
«Сьогодні запускаємо цю послугу для наших громадян у Болгарії, Франції, Нідерландах, Туреччині та Австрії», написав Ігор Клименко.
За його словами, майже за 3 місяці після запровадження послуги у МВС отримали вже близько 3 тисяч заявок на виготовлення водійських документів. Найбільший попит у Польщі.
Українці можуть замовити міжнародну доставку посвідчення водія
«Це одна з найпопулярніших сервісних послуг МВС за кордоном, тому ми постійно працюємо над розширенням списку країн, де вона буде доступною», додав Клименко.
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