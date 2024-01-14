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В Мінсоцполітики розповіли, як повернути втрачене пенсійне посвідчення

Журналіст
Як повернути втрачене пенсійне посвідчення – пояснення Мінсоцполітики

Багато українців зіштовхунились з проблемою втрати чи пошкодження документів. У Мінсоцполітики розповіли, як повернути втрачене пенсійне посвідчення

Про це повідомляє НСН з посиланням на Мінсоцполітки.

Якщо ви втратили пенсійне посвідчення, то можна отримати новий документ. Для цього необхідно написати заяву на виготовлення нового документа.

Зробити це можна:

  • у сервісному центрі тероргану Пенсійного фонду України;
  • через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України;
  • за допомогою мобільного додатка “Пенсійний фонд”.

В Мінсоцполітики розповіли, як повернути втрачене пенсійне посвідчення

Як повернути втрачене пенсійне посвідчення

У випадку особистого звернення необхідно подати паспорт та заповнити відповідну заяву, до якої додати фото. А ось на вебпорталі електронних послуг Фонду заяву на виготовлення пенсійного посвідчення у розділі “Про пенсійне забезпечення”.

Якщо ви подаєте заяву з мобільного додатка “Пенсійний фонд”, то необхідно обрати вкладку “У ПФУ”: розділ “Комунікацій до ПФУ” – “Заява на виготовлення пенсійного посвідчення”.

Для подання заяви на виготовлення пенсійного посвідчення через електронні послуги Пенсійного фонду необхідно підготувати скановані копії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, підписи та фотографії.

Нове пенсійне посвідчення видадуть у вибраному заявником сервісному центрі ПФУ.

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