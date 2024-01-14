Водійські права, видані особі вперше, дійсні протягом двох років з дня їх видачі з обмеженим правом керування транспортним засобом. Як довго можна їздити із простроченим водійським посвідченням

Про те, як довго можна керувати машиною із простроченим водійським посвідченням та як його обміняти, розповідає НСН із посиланням на публікацію Головного сервісного центру МВС.

Як довго можна їздити із простроченим водійським посвідченням

Посвідчення водія (видане вперше), термін дії якого закінчився в період воєнного стану та протягом року з дня його скасування, продовжує діяти на території України.

Якщо водій хоче обміняти прострочене посвідчення, варто пам’ятати такі моменти:

обмін документу вперше можна робити лише після закінчення терміну його дії (наступного дня або пізніше)

у період воєнного стану заміна водійського посвідчення здійснюється без надання медичної довідки, лише паспорт, ідентифікаційний код та посвідчення водія

послуга щодо обміну посвідчення водія надається лише особі, що здійснює обмін

Як довго можна їздити із простроченим водійським посвідченням

Як отримати нове посвідчення

Обмін протермінованого посвідчення водія можна здійснити в будь-якому сервісному центрі МВС або онлайн через Електронний кабінет водія.

Які документи потрібно надати:

паспорт громадянина України (або закордонний паспорт, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідку на постійне чи тимчасове проживання, посвідчення біженця тощо). Ці документи можна пред’явити в електронній формі в застосунку Дія. Якщо у цих документах нема відомостей про зареєстроване місце проживання ВПО додатково подають довідку про взяття на облік, в якій зазначено фактичне місце проживання

ідентифікаційний код

наявне посвідчення водія

медичну довідку (на час дії воєнного стану медична довідка необов’язкова)

Якщо водій звертається у сервісний центр, то посвідчення виготовляють протягом робочого дня. Вартість послуги – 515 грн. Якщо онлайн – 10 робочих днів на опрацювання заявки та до 5 днів займають логістичні послуги. Тоді, крім вартості виготовлення посвідчення, потрібно буде оплатити ще доставку у розмірі 294 грн. Або ж можна забрати документ особисто у сервісному центрі.

Якщо закінчився термін дії посвідчення водія, до періоду воєнного стану чи під час дії його, то за наявності такого посвідчення особа допускається до керування транспортними засобами. Замінити його можливо після скасування воєнного стану в країні або звернутися до сервісного центру МВС, який відновив надання послуг.

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