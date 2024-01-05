З 1 січня зросла вартість оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки, посвідки на тимчасове або постійне проживання, а також посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон.

Як пояснюють у Державній міграційній службі, це пов’язано із тим, що ДП “Поліграфічний комбінат “Україна” змінило вартість бланків окремих біометричних документів. Передає НСН.

В Україні подорожчали ID-картка, посвідка на проживання та посвідчення особи без громадянства

Отже, з 1 січня вартість оформлення:

паспорта громадянина у формі ID-картки протягом 10 робочих днів становить 874 грн. (було 820 грн);

протягом 20 робочих днів – 504 грн (було 450 грн) і вартість 626 грн запроваджується через шість місяців із дня припинення або скасування воєнного стану в Україні;

посвідки на тимчасове проживання в Україні –1056 грн (було 918 грн); посвідки на постійне проживання в Україні – 1151 грн (було 1013 грн);

посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон – 6867 грн. (було 5337 грн).

Зазначається, що громадяни України, які оплатили адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів до 31.12.2023, отримають документи за старою ціною. Ті, хто оплатив адмінпослуги до 31.12.2023, але заяву для оформлення документів ще не подав, здійснюватиме доплату за тарифами, що діятимуть на момент подачі відповідних заяв.

Звертається увага, що оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки вперше – безоплатне.

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