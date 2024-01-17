16 січня у Словенії росіяни зірвали благодійний концерт українського гурту ТНМК. Але виступ музикантів все-таки відбувся

Про це пише сайт «РБК».

На початку січня ТНМК вирушив у великий благодійний вертеп країнами ЄС з програмою «Новий вертеп». У партнерстві з ГУР та БФ Діани Подолянчук музиканти мають на меті зібрати кошти на спецпідрозділи ГУР, на допомогу сімʼям постраждалих та загиблих розвідників.

Після декількох концертів у Словенії, гурт приїхав з новою програмою до Словенії. Артисти повинні були виступати у клубі виступати у клубі «Menza pri koritu». Цю локацію допомогли знайти місцеві українські активісти.

«Власник клубу все погодив, але після Нового року, на етапі фінальних погоджень, він почав себе дивно поводити: то звинувачував нас, що райдери якісь не такі, то що інформацію якусь не надіслали і тому хоче скасувати концерт. Хоча ми все надіслали», розповів директор гурту Святослав Румежак

Потім власник клубу почав ставити умови ТНМК та ображати, що «вони не професіонали і він навчить їх працювати».

У Словенії росіяни зірвали концерт українського гурту

«А ось в день концерту (16 січня) за пару годин до відкриття дверей він зателефонував і повідомив, що концерту не буде, тому що, увага, ми неонацисти. Ми всі офігіли, не те що здивувались. Завдяки нашим друзям дізнались згодом, що в Любляні активно діє русня, їх пропагандисти. Вони бойкотують усі українські мітинги, роблять усе можливе, щоб українські івенти скасовувались», каже чоловік

За його словами, ці люди подзвонили власнику клубу, сказали, що українські музиканти – нацисти й ведуть агресивну пропаганду

«Ми намагались домовитись, адже до початку концерту лічені години. Пропонували виконати їхні умови, що будемо акуратні в формулюваннях, але все дарма. Власник клубу не погодився і скасував концерт з “аргументом”, що ми агресивно налаштовані, а він – за мир», сказав Святослав Румежак

Аби вийти з цієї ситуації ТНМК знайшов новий зал для свого концерту. Його артистам безкоштовно надав Pivnica Union. Музиканти вдячні українцям, які допомогли так оперативно спасти “Новий Вертеп ТНМК” в Любляні.