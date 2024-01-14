У Греції скасували виступ британського гурту через підтримку України: що відомо

У Греції скасували виступ британського гурту через підтримку України. Концерт повинен бути відбутися в Афінах

Про це пише сайт «РБК».

Виступ британського рок-гурту The Tiger Lillies був запланований на 11 січня. Але на прохання містян його скасували. Мета концерту мала соціальний характер. Артисти планували виступити на підтримку тих, хто висловився проти побудови гілки метро у районі Екзархія.

Організатори заявили, що внаслідок реконструкції місцевості, ініційованою владою, знищена єдина зелена зона на тій території. А будівельний майданчик охопив місцеву площу та прилеглі вулиці, тобто надалі та зона буде непрохідною.

«Екзархія знову чинить опір! Ідеї ​​та неспокійний дух краю… залишаються сильнішими за репресії, прекраснішими за потворність листового металу. Давайте ще раз дамо площі життя, показавши, що ми творимо, а вони (влада – ред.) – руйнують», йшлося в анонсі заходу

Проте шоу скасували через невдоволення «в групах та окремих особах, які беруть участь у суспільному житті району в Екзархії»

У Греції скасували виступ британського гурту через підтримку України

Вони висловилися проти виступу лондонського колективу.

«Головною причиною цього є їхня підтримка України, яка вважається проблематичною для багатьох», йдеться у повідомленні

Цю ситуацію прокоментували і The Tiger Lillies. Вони наголосили, що «з нетерпінням чекали» виступу та розчаровані його скасуванням.