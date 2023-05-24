Міністр оборони Великобританії прибув до Києва з неанонсованим візитом – що відомо

Міністр оборони Великобританії прибув до Києва з неанонсованим візитом 24 травня, передає НСН. В українській столиці Бен Уоллес зустрівся зі своїм колегою – Олександром Резніковим.

Про зустріч повідомило Міністерство оборони України.

Як повідомило Міністерство оборони України, сторони обговорили передачу Україні далекобійних ракет Storm Shadow, підготовку українських військових та пріоритети по озброєнню для перемоги України.

Звісно, ми обговорювали натівську перспективу України в контексті майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі. В тому числі бачення України щодо стабілізації миру в Європі, використовуючи формулу миру Президента України Володимира Зеленського, — повідомив Олексій Резніков

Також Олексій Резніков додав, що обговорили з Беном Воллесом і пріоритети по озброєнню України для досягнення перемоги.

Особливо щодо зброї, яка дає можливість наносити ураження ворогу на дальніх дистанціях, такої як Storm Shadow, — додав Міністр оборони України.

Міністр оборони Великобританії зустрівся у Києві з Олександром Резніковим

Своєю чергою міністр оборони Великої Британії зазначив, що ракети Storm Shadow стали першою зброєю такого типу, що була надана Україні партнерами.

Україна отримала ракети Storm Shadow, які можуть бути використані на великі дальності. Це одні з перших ракет великої дальності, які надані Україні її союзниками. Ми надали такий вид озброєння через постійне застосування росією її зброї великої дальності, яку вона використовує для того, щоб шкодити цивільному населенню та цивільній критичній інфраструктурі, — сказав Бен Воллес

Олексій Резніков подякував Великій Британії та команді пана Бена Воллеса за те, що вони підтримують Україну з першого дня широкомасштабного вторгнення рф в Україну та зайняли абсолютну непохитну й рішучу позицію щодо підтримки України.

Світ знову побачив лідерство Сполученого Королівства, світ знову побачив справжню дружбу, і світ побачив, що це лідерство дає перевагу на полі бою. Перші партії поставок протитанкових засобів NLAW, допомога в ухваленні рішень про отримання Україною артилерії 155-го калібру, створення спеціального фонду щодо підтримки України й можливості придбання зброї з різних країн, озброєння українського флоту протикорабельними ракетами «Гарпун» разом із партнерами, участь у забезпеченні України сучасними системами MLRS, як-от M270, броньовані автомобілі різних класів і типів, величезні проєкти щодо підготовки наших військовослужбовців за кордоном. А ще такі «смаколики», як Storm Shadow, і багато іншого, про що я наразі не можу сказати. І все це Україна отримала завдяки персональній участі Бена Воллеса, його лідерству та зусиллям його команди, — підкреслив Олексій Резніков

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