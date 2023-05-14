Україна отримала ракети Storm Shadow: як це змінить ситуацію на фронті

Кілька днів тому Україна отримала ракети Storm Shadow. Їх передала нашій державі Великобританія, офіційно підтвердивши це. Як крилаті ракети великої дальності вплинуть на ситуацію на фронті, розповідає науковий співробітник Atlantic Council, видавець журналів Business Ukraine та Lviv Today Пітер Дікінсон, передає НСН, посилаючись на NV.

Завдяки новому потенціалу українські війська отримали можливість завдавати високоточних ударів углиб окупованої території.

Під прицілом тепер опинилися російські склади боєприпасів, командні пункти та інші важливі об’єкти ворога, які раніше були недосяжні для ЗСУ.

Як далекобійні ракети Storm Shadow змінять ситуацію на фронті

За словами експерта, під потенційним ударом ракет Storm Shadow можуть опинитися, зокрема, кораблі Чорноморського флоту РФ, які базуються у тимчасово окупованому Криму. Дікінсон підкреслив, що раніше російський флот перебував поза досяжністю більшості українських озброєнь, однак із отриманням ракет Storm Shadow ситуація змінилася.

Науковий співробітник Atlantic Council також зазначив, що Британія прийняла рішення про передачу Storm Shadow після того, як країна-агресор РФ продовжила вчиняти воєнні злочини шляхом завдання ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України. А саме кораблі Чорноморського флоту РФ, озброєні крилатими ракетами “Калібр”, відіграли ключову роль у бомбардуваннях України.

Також аналітик упевнений, що рішення Великобританії підштовхне інші країни Заходу до передачі Україні зброї великої дальності. Дікінсон наголосив, що до цього часу США та інші союзники України не бажали постачати ракети далекого радіусу дії. Такі рішення на Заході аргументували тим, що це може спричинити небезпечну ескалацію конфлікту. Однак міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес заявив протилежне. Він зазначив, що рішення про передачу ракет Storm Shadow було вивіреним та пропорційним ескалації з боку Росії.

Нагадаємо, днями у Луганську сталася велика «бавовна». Прилетіло по розташуванню російських військових. Загарбники вже встигли заявити, що Україна завдала ударів крилатими ракетами Storm Shadow.

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