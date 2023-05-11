Британія передала Україні ракети Storm Shadow – що відомо

Британія передала Україні ракети Storm Shadow. Це підтвердив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

Про це передає НСН з посиланням на Громадське.

Воллес сказав, що ракети «дозволять Україні відкинути російські сили з української суверенної території».

Кількість ракет і терміни постачання не уточнюються.

Раніше про те, що Лондон уже поставив Києву ракети Storm Shadow, повідомило CNN із посиланням на джерела.

Західний чиновник заявив, що Україна запевнила Велику Британію, що ці ракети будуть використовувати лише в межах суверенної території України, а не для ударів по території росії.

Прем’єр-міністр Ріші Сунак ще у лютому заявляв, що Велика Британія стане першою країною, яка надасть Україні далекобійну зброю.

«Злиті» секретні документи Пентагону також свідчили, що Лондон мав намір надіслати Україні невизначену кількість ракет Storm Shadow разом із британським персоналом для допомоги в націлюванні.

Реакція росії

Москва невдоволена тим, що Велика Британія передала Україні крилаті ракети Storm Shadow.

Про це заявив пресекретар президента росії пєсков, пишуть росЗМІ.

“Вельми негативно (ставимося до поставок ракет Storm Shadow. – Ред.). Це вимагатиме адекватної відповіді і від наших військових, які, природно, з військового погляду ухвалюватимуть відповідні рішення”, висловився пєсков.

Що відомо про ракети Storm Shadow

Storm Shadow – це крилата ракета класу «повітря-земля», яку спільно розробили Велика Британія та Франція. Дальність польоту ракети понад 250 кілометрів, а висота — 30–40 метрів. Залежно від модифікації характеристики можуть відрізнятися.

Ракети, які постачає Велика Британія, можна встановлювати на літаки, зокрема українські літаки радянського виробництва. Французькі ракети можна було б запускати з кораблів та підводних човнів.

Раніше Storm Shadow використовували у Перській затоці, Іраку та Лівії.

Як пише профільний портал Defence Express, для прориву ППО ракети Storm Shadow використовують маловисотний політ на дозвуковій швидкості. За точність відповідають інерційна та супутникова система навігації, а також режим порівняння еталонного зображення з наявним – DSMAC. На завершальній ділянці траєкторії ракета скидає носовий обтічник, під яким знаходиться тепловізійна камера, зображення з якої обробляється для максимально точного ураження цілі.

Як Україна може застосовувати Storm Shadow

Військово-політичний експерт групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко каже, що важко відповісти на питання, чи зможуть українські літаки розкрити всі можливості цих ракет.

“Справа в тому, що майже всі ракети західного виробництва адаптовані в першу чергу під архітектуру західних літаків. І з моменту, як ця ракета буде встановлена на пілон (конструктивний елемент літака – ред.) і до самого пуску та знищення мети, вона інтегрована і управляється саме цим літаком. Це єдина система. Я не можу говорити про те, що інтеграція Storm Shadow у радянські літаки може бути повноцінною”, розповів він у коментарі РБК-Україна.

У той же час він підкреслює, що йдеться про модифікацію з дальністю ураження до 290 км і бойовою частиною до 450 кг, яка потужніша, ніж навіть у американських ATACMS.

Таким чином, британські ракети можуть бути ефективними для знищення об’єктів противника в тилу. Але поки що також складно сказати, що це будуть за цілі. Ще один фактор – максимальна швидкість.

“Це дозвукова ракета, її швидкість менша за 1 Мах, що робить її вразливою для ешелонованої ППО. Тобто її доцільно використовувати, коли ППО противника буде неефективною. Тому попередньо слід знищувати елементи протиповітряної оборони противника. Якщо це буде зроблено, то вона зможе успішно наносити удари по тилах, що позитивно позначиться на українському контрнаступі”, додав експерт.

Нагадаємо, що Україна неодноразово закликала союзників надати їй ракети великої дальності, проте, наприклад, у США побоюються, що Київ буде завдавати ударів по території росії, і це може призвести до більшого загострення конфлікту.

Тож Вашингтон відмовляється передати ракети ATACMS, які можуть вражати цілі до 300 км. Їх можна встановлювати на M270 MLRS (дві ракети) або HIMARS (одна ракета), які вже має Україна. Досі Україні для систем HIMARS передавали високоточні реактивні снаряди GMLRS із дальністю ураження до 80 км.

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