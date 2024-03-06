Меморіал: вбиті росією. Марк Погожин, 3 роки, Одеса, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Марк Погожин

Життя Марка Погожина відібрав російський обстріл Одеси 2 березня 2024 року. Уночі ворог атакував місто безпілотниками. Поряд загинув тато хлопчика, Віталій, а мама Анастасія потрапила до лікарні.

«За кілька годин до вибухів ми ще спілкувались із ними по відеозвʼязку. Маркуша щось бурмотів і просив, щоби мама його не знімала. Він не любив, коли його знімають без дозволу» , – розповіла тітка Маша

Маркові було три роки. Рідні лагідно називали його Маркуша. Він зростав у любові. Багато гуляв, грався, усміхався, любив хлюпатися в калюжах. Ходив до дитячого садка.

Цікавий факт про Марка: він не дуже любив увагу, а краще хотів залишатися наодинці. Як би ми не хотіли його побачити на відео і поговорити, але якщо сказав ні, це означало ні – ось такий він був діловий. Зізнаюсь, ми часто просили Настю навести на нього камеру тихенько, коли він дивився мультики, щоби просто помилуватися цим маленьким дивом. А ще Маркуша дуже любив свою прабабусю Вікторію Юрчик, із нею він сяяв, – сказала про Марка бабуся Наталія Мартинюк Ми з Маркушею були дуже близькі. Коли він народився, я бачила його майже кожен день. Коли чула, як наша мама говорить з Маркушею по відеозвʼязку, то бігла через весь будинок, хотіла почути його голосочок… У Насті були мʼякі методи виховання. Вона завжди давала синові право вибору. Пригадую, сестра знімала нам відео, як пропонує Маркуші цукерку, а він відмовляється на користь каші. Ми тоді так здивувались… Я мріяла ще з ним зустрітись, обійняти, погуляти…, – сказала тітка хлопчика

У Марка Погожина залишилися мама, бабусі, тітка та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/

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