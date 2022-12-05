Меморіал: вбиті росією. Василіса Патлань, Дніпро, вересень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

NNS під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Василіса Патлань

Василісі Патлань було 9 років. Вона жила у Дніпрі. Після повномасштабного вторгнення Росії разом з братиком і мамою переїхала до бабусі в мікрорайон Шляхівка, що на виїзді з міста. Тато дівчинки пішов захищати Україну від російських загарбників у лавах ЗСУ.

29 вересня 2022 року російська армія обстріляла Шляхівку. Василіса, її брат Іван, мама Наталія, бабуся Алла та маленький песик Джек загинули. Ракета влучила прямо в будинок сім’ї Патлань, зруйнувавши його. На руїнах цього дому сидів лише пес Крим. Він плакав. За півтора місяця після трагедії в собаки зупинилось серце.

Родину Патлань поховали на Краснопільському цвинтарі Дніпра. Ярослав Малерик, настоятель Свято-Духівського храму (ПЦУ), де й відбувся похорон, каже:

«Коли їх відспівували, зібралось багато людей. Родина була порядною, діти – добре виховані. Сім’я завжди приходила до храму по неділях і на свята».

У грудні Василісі Патлань мало б виповнитися 10 років. Дівчинка ходила до школи, і, судячи з фото у соцмережах, багато часу проводила з мамою Наталією. Пенсіонер Олександр Соломонович, який був сусідом сім’ї Патлань у Шляхівці, пригадав, що Василіса любила їздити вулицями на велосипеді.

«Моя Маша і Василіса народилися з різницею у десять днів. Ми стали кумами. За день до того, що сталося, моя дочка цілий день проговорила з Василісою телефоном. Вони переважно переписувалися, а тут дуже довго розмовляли… Коли я сказала доньці по те, що трапилось, вона спитала: «Мамо, чому саме вони?», – пригадала знайома родини Наталія.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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