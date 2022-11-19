Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев назвав суму збитків завдану Росією по Україні під час останнього ракетного удару. За його словами, втрати української економіки внаслідок ворожих обстрілів є колосальними. Повідомляє NNS.

Міністерство економіки прогнозує подальше падіння ВВП. Оскільки, тільки останні ракетні атаки рф по України призвели до мільярда доларів прямих збитків.

Данило Гетманцев назвав суму збитків завдану Росією по Україні внаслідок останнього ракетного удару

«Якщо ми говоримо у цифрах ВВП, то Міністерство економіки вже скоригувало свій макропрогноз в бік збільшення падіння ВВП до 39% у жовтні. Тобто внаслідок атак у жовтні, відповідно у листопаді атаки не зменшилися, а збільшилися. Тому падіння буде продовжуватися», повідомив очільник фінансового комітету.

15 і 17 листопада Росія завдала масштабних ракетних ударів по енергетичній сфері України. Внаслідок чого, в усіх областях запроваджено стабілізаційні та екстрені відключення світла.

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