Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний назвав мету України у війні з Росією. Він провів розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів армії США генералом Марком Міллі. Повідомляє NNS.

У ній наголосив на необхідності звільнення всієї території України.

Валерій Залужний назвав мету України у війні з Росією

«Наша мета – звільнити всю українську землю від російської окупації. Ми не зупинимося на цьому шляху за жодних умов. Українські військові не приймуть ніяких перемовин, домовленостей чи компромісних рішень. Умова для переговорів одна – Росія має залишити всі захоплені території», повідомив Залужний у своєму Telegram.

Він подякував генералу Міллі за підтримку України та високу оцінку ЗСУ. А також розповів про ситуацію на фронті.

«Ситуація на фронті стабільна та контрольована. Ми уважно відслідковуємо дії противника на кордоні з республікою Білорусь і будуємо надійний щит для захисту України з півночі. Сили оборони, попри шалений опір окупаційних військ, продовжують наступальні дії на Харківському напрямку. Ворог активно атакує на рубежах Білогорівка-Соледар-Бахмут-Майорськ та Авдіївка-Опитне-Водяне-Піски-Мар’їнка-Павлівка, але успіху не має. Ми тримаємо оборону завдяки стійкості наших передових підрозділів та боєздатним резервам. На Херсонському напрямку проводимо стабілізаційні дії та укріплюємо рубежі оборони», розповів Залужний.

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