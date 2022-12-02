Меморіал: вбиті росією. Наталія Патлань, 49 років, Дніпро, вересень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

NNS під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Наталія Патлань

29 вересня 2022 року російські військові обстріляли мікрорайон Шляхівка, що вже майже на виїзді з Дніпра. Це затишний приватний сектор. У Шляхівці на той час жила родина Патлань – Наталія, її восьмирічний син, дев’ятирічна донька та їхня бабуся. Ракета влучила прямо в їхній будинок. Усі загинули.

«Коли почалася війна, мама вирішила перевезти малечу з проспекту Поля в безпечніше місце. У приватний сектор. До бабусі. Сьогодні до їхнього будинку прилетіла російська ракета», – розповів того дня міський голова Дніпра Борис Філатов. Він додав, що чоловік Наталії – військовослужбовець ЗСУ, який захищає Україну від російських загарбників на фронті.

Родину Патлань поховали на Краснопільському цвинтарі Дніпра. Ярослав Малерик, настоятель Свято-Духівського храму (ПЦУ), де й відбувся похорон,каже:

«Коли їх відспівували, зібралось багато людей. Родина була порядною, діти – добре виховані. Сім’я завжди приходила до храму по неділях і на свята».

Наталії Патлань було 49 років. Друзі жінки розповідають, що вона чудово малювала, багато часу проводила з дітьми.

«Наташа – архітекторка. Вона була дуже талановитою людиною. Ми з Наталкою постійно переписувалися. Вона намагалася відволікати дітей від переживань. Допомагала їм з онлайн-навчанням, вони разом малювали патріотичні малюнки», – розповіла подруга і кума загиблої Наталія.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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