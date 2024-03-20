«Вона була цвітом нації, і мала розбудовувати державу, але…» Під час евакуації поранених загинула бойовий медик Анастасія Троя (Мар’янчук).

Про загибель дівчини пишуть її бойові побратими, друзі і наставники . Також повідомлення з’явилося на сторінці Управління постачання ДУК ПС, передає НСН.

Евакуйовуючи поранених, загинула Мар’янчук Анастасія, Подруга “Троя”. З перших днів повномасштабного наступу, взявши до рук зброю, вона пішла захищати Україну в лавах ДУК ПС, пізніше стала медиком 1-го стрілецького батальйону 67 ОМБр ДУК ПС.

Анастасія була цвітом нації, вона мала розбудовувати нашу державу та щасливо жити в ній. В нашій пам’яті “Троя” залишиться такою ж доброю, щирою та відважною. Ми за неї помстимося, але рана від втрати близької людини ніколи не загоїться. Щирі співчуття рідним, – йдеться у повідомленні Управління постачання ДУК ПС

Боляче? Нестерпно! Ховати своїх вихованців це найболючіше… Подруга “Троя” Nastia Troya виховувалась в моїх таборах “Коммандос”, була надією, талановитою, щирою, кмітливою, вродливою, дорогою вихованицею… Сьогодні вона загинула, евакуюючи поранених від ворожого вогню. Вона була цвітом нації, юною посестрою Правої Молоді, добра, гарна і смілива. Помста ворогу за неї буде неодмінно, але втрату близьким нічим не компенсуєш, – написала наставниця Анастасії Дана Ніка

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