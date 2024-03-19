Пройшов Іловайськ: на Сумщині загинув командир відділення 33-го окремого стрілецького батальйону

На Сумщині загинув командир відділення 33-го окремого стрілецького батальйону. Захисник пройшов АТО і вийшов живим з Іловайська. А з початком повномасштабної війни знову пішов боронити Україну.

На Сумському напрямку загинув командир відділення 33-го окремого стрілецького батальйону Роман Принда (Танчик)

Про це повідомили у Грабовецько-Дулібівській територіальній громаді, звідки був родом Захисник, передає НСН.

На Сумщині загинув командир

Роман Принда (Танчик) народився 14 лютого 1987 року у селі Малі Дідушичі Стрийської громади. З трьохрічного віку проживав у селі Дуліби Грабовецько-Дулібівської ТГ. Навчався у місті Стрию: школа №6 та ВПУ №34.

З 2014 року був учасником АТО, пройшов Іловайський котел. Чоловік служив командиром відділення 33-го окремого стрілецького батальйону. Загинув 15 березня 2024 року під час бойового завдання на Сумщині.

У воїна залишились батьки, сестри, дружина та маленька донечка Анастасія. Про час прибуття додому та чин похорону повідомлять згодом.

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