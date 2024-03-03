В Одесі загинула багатодітна родина військових внаслідок влучання дрона в будинок

В Одесі загинула багатодітна родина військових внаслідок удару дрона по дев’ятиповерхівці. Про це повідомляє, посилаючись на власні джерела Суспільне.

Тіла Олега, Тетяни та їхньої семимісячної донечки Лізи знайшли під завалами. Ще двоє дітей вважаються зниклими безвісти. Їх шукають.

Про це Суспільному розповіли близькі друзі родини Любов та Владислава.

В Одесі загинула багатодітна родина

Олег та Тетяна Кравець були військовими, познайомились на службі. Пізніше Тетяна звільнилась, аби доглядати за новонародженою донечкою.

Чоловік був останнім сином своїх батьків — його брат Євген загинув у 2014 році в зоні АТО, – розповіла Любов:

Він найкращий друг мого чоловіка Віталіка. Вони служили разом. Він тільки оце вітав його з Днем народження. Батько Олега також військовослужбовець. Женя загинув десять років назад, 27 років йому було. Так шкода. Дуже хороша родина, – сказала жінка

Маленька Ліза була єдиною спільною дитиною подружжя, 29 лютого їй виповнилось сім місяців. Тетяна мала ще трьох дітей від попереднього шлюбу, двох з них, дев’ятирічного Сергія та восьмирічну Злату, ще й досі шукають під завалами.

Він взяв її з трьома дітками і вони народили Лізоньку. Старший хлопчик, Володимир, поїхав у Раухівку до дідуся з бабусею та залишився живий, а троє загинули: спільна дитинка і двоє першого шлюбу, — додала Любов

Інша подруга сім’ї Владислава розповіла, як співробітники ДСНС намагались знайти когось з подружжя:

Там де пральна машинка і відкриті двері. Це їхня квартира. Це там, де вони були: спальня, де вона спала з Олегом, і з ними Лізочка маленька. Одна кімната наче, і балкон не обвалились. Рятувальники залазили туди, кликали їх, але очевидно, що вони не вижили — додала подруга загиблої родини Владислава

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