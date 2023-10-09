На вокзалах і в потягах України з’явилися таємні «маршали залізничної безпеки» – хто це?

На вокзальних комплексах та в поїздах Укрзалізниці розпочали роботу перші маршали залізничної безпеки, повідомляє пресслужба УЗ 9 жовтня, передає НСН.

Хто такі маршали залізничної безпеки?

Це працівники відомчої воєнізованої охорони товариства, головне завдання яких — контролювати безпекову ситуацію в пасажирських перевезеннях та своєчасно реагувати у разі потреби.

На відміну від своїх колег-охоронців, які працюють на об’єктах залізниці у службовій формі з усіма знаками розрізнення, маршали працюють не публічно. То ж ні добропорядні громадяни, ні зловмисники не знають про ловців на правопорушників.

Це розповсюджена модель роботи безпекових підрозділів на авіаційних маршрутах. Перед нашими маршалами, які інкогніто знаходяться в поїздах та на вокзалах, стоїть завдання оцінити ризики та оперативно відреагувати на загрозу, яка може виникати під час подорожі пасажирів. Також це всі спеціально підготовлені фахівці, – зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко

Перші маршали Укрзалізниці розпочали свою роботу у вересні, зокрема, вони працюють на одному з популярних західних напрямків, який наразі потребує більшої уваги для гарантування безпеки пасажирів.

Що було зроблено раніше для безпеки

В УЗ нагадують, що через повномасшабне вторгнення посилили безпековий контроль на залізничних об’єктах, зокрема, на вокзалах, з метою недопущення перевезення громадянами вибухонебезпечних та інших не дозволених для перевезення речовин та зброї без належного дозволу.

Також, як повідомлялося раніше, у рамках реалізації проєкту «Залізна безпека» компанія запровадила супровід воєнізованої охорони у 9 пасажирських поїздах.

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