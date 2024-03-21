Незаконно придбав ділянки, авто та квартиру у Києві: затримали експосадовця ЗСУ

В Україні затримали експосадовця ЗСУ. Він незаконно придбав ділянки, авто та квартиру у Києві.

Про це повідомили в Офісі Генерального Прокурора, передає НСН.

За даними слідства, звільнений з посади експосадовця ЗСУ набув активів на майже 58 млн грн.

«Мова йде про автомобіль «Toyota», 2022 року, квартиру в м. Київ, обласній базі спеціального медичного призначення на Хмельниччині загальною площею 2022 кв м, 55 земельних ділянок у різних регіонах, а також єдиний майновий комплекс Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства», йдеться у повідомленні

Сума незаконно набутих коштів більше ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.

Затримано колишнього начальника Центрального управління продовольчого забезпечення Тилу Командування Сил логістики ЗСУ у незаконному збагаченні (ст. 368-5 Кримінального кодексу України).

Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. На незаконно набуті активи судом накладено арешт.

Затримали експосадовця ЗСУ: фото

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