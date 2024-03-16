Українці в Німеччині зобов’язані перереєструвати авто до 31 березня. Кого це стосується і скільки коштуватиме

Вмога торкаєтсья тих, хто користується власним транспортом на українській реєстрації й перебувають в країні понад рік. Тих, хто не встиг зробити це до зазначеної дати, чекатимуть штрафи.

Як перереєструвати автомобільв Німеччині та що для цього потрібно, у коментарі для РБК-Україна розповідає партнер адвокатського об’єднання “АКТІО”, керівник Європейської практики Богдан Дралло.

Про це повідомляє НСН.

Перереєстрація українських авто в Німеччині: як це зробити

Українські громадяни, що переїхали до Німеччини через військову агресію Росії, мають можливість тимчасово користуватися своїми автомобілями без необхідності постійної реєстрації.

“Для звільнення від транспортного податку на перший рік необхідно уникати комерційного використання автомобіля. Після додаткових 10 місяців відтермінування, яке закінчується 1 квітня 2024 року, потрібно отримати спеціальний дозвіл для подальшого користування автомобілем”, – каже Богдан Дралло.

Українці в Німеччині зобов’язані перереєструвати авто – скільки це коштуватиме

Необхідні кроки:

Технічний огляд: Звернутися до TÜV, DEKRA, GTÜ, або KÜS. Залежно від наявності ЄС схвалення, огляд може бути спрощеним (§ 29 StVZO) або повним (Vollgutachten).

“На практиці власники авто з України стикаються з труднощами при проходженні техогляду та через те, що їхні транспортні засоби були привезені, наприклад, із США, і не мають європейської сертифікації”, – зауважує фахівець.

Митна декларація: У митниці (Zoll) необхідно оголосити автомобіль як майно переселенця (Übersiedlungsgut), щоб уникнути імпортного податку та мита.

Реєстрація: З відповідним пакетом документів відвідати KFZ-Zulassungsstelle за місцем проживання, щоб отримати німецькі номери та свідоцтво про реєстрацію (Zulassungsbescheinigung Teil 1 і Teil 2).

Страхування: Обов’язкове страхування автомобіля (Haftpflichtversicherung). “Зелена карта” чи Grenzversicherung не приймаються. Необхідно надати номер страхування (eVB-Nummer).

Вартiсть переоформлення автiвки залежить вiд землi. Експерт наводить приблизні ціни.

Техогляд:

Потрібно оплачувати за проходження техогляду при схваленні автомобіля і отримання сертифіката відповідності 260 євро.

Якщо схвалення немає, потрібно записатись на інспекцію Vollgutachten technischem Datenblatt. Вартість – 260 євро.

Отримання номерів:

При прибутті в KFZ-Zulassungsstelle за місцем проживання отримуються німецькі номери та свідоцтво реєстрації. Вартість – 110 євро.

Страхування:

Автомобільне страхування KFZ-Haftpflichtversicherung. KFZ-Zulassungsstelle потрібен електронний номер страхування автоцивільної відповідальності eVB-Nummer. Вартість – 200–1000 євро на рiк, в залежностi вiд землі, де відбувається переоформлення авто.

Як відомо, перереєструвати авто від українців в Німеччині вимагали ще торік. Це пов’язано зокрема з тим, що порушників ПДР складно ідентифікувати та притягнути до відповідальності. Міністр транспорту землі Баден-Вюртемберг зазначав, що проблема неоплачених штрафів характерна не лише для українців, а стосується значної кількості іноземних автівок.

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