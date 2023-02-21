В Україні заборонили Партію регіонів – подробиці

21 лютого в Україні заборонили Партію регіонів. Відповідне рішення ухвалив Восьмий апеляційний адміністративний суд, передає НСН.

У вівторок, 21 лютого суд задовольнив заяву Міністерства юстиції та Служби безпеки України. На тимчасово окупованих територіях Криму, Донеччини та Луганщини члени Партії регіонів залишаються все ще з повноваженнями.

На цих територіях діє досі склад місцевих рад, обраний ще 2010 року на чергових місцевих виборах. Оскільки на окупованих територіях не проходили чергові вибори у 2015 та 2020 роках. З того часу склад рад не змінювався, і депутати мають мандати.

Зазначимо, що у 2022 році за ініціативи Міністерства юстиції суд заборонив 16 політичних партій:

ОПЗЖ;

«Опозиційний блок»;

Партію Шарія;

партію «НАШІ»;

Комуністичну партію.

В Україні заборонили Партію регіонів: довідка

Партія регіонів – українська політична партія, створена 26 жовтня 1997 року як Партія регіонального відродження України і брала участь в українських парламентських виборах 1998 року під цією ж назвою.

До листопада 2004 року партія підтримувала президента Леоніда Кучму, під час парламентських виборів 30 березня 2002 року приєдналася до проурядового альянсу «За єдину Україну!». Під час Революції гідності 2014 року, кульмінацією якої стало відсторонення тодішнього президента Віктора Януковича від влади, партія втратила значну частину свого політичного впливу й, до кінця 2014 року, фактично припинила діяльність.

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