У Міністерстві внутрішніх справ українцям нагадали про вікові обмеження для водіїв річного типу транспорту

У Міністерстві внутрішніх справ України розповіли кому заборонено сідати за кермо і які вікові обмеження діють.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на Головний сервісний центр МВС.

Які вікові обмеження діють для водіїв різного типу транспорту

Для будь-якої держави пріоритетом є безпека на дорогах. Від неї безпосередньо залежить життя та здоров’я громадян. Тому, щоб мінімізувати ризики, пов’язані з керуванням ТЗ, у багатьох країнах діють вікові обмеження для водіїв різних категорій транспорту. Україна не є винятком. У МВС розповіли, кому і за кермо яких транспортних засобів забороняється сідати.

Вікові обмеження для водіїв в Україні – кому заборонено сідати за кермо

Зокрема, особи, які досягли 16 років, мають право складати іспити на право керування мотоциклом (категорія “А”). Зверніть увагу, що цей вік достатній для водіння не тільки мотоцикла, але також скутерів та мопедів, які належать до категорії “А1”.

За кермо квадроциклів, легкових та вантажних автомобілів сідати можна з 18 років.

“Важливо, вчитися та готуватися самостійно на ці категорії можна раніше, але складати теоретичний іспит – лише досягнувши повноліття”, – наголосили в МВС.

Керувати ними ж, але з важкими причепами можна з 19 років. Водити автобуси та мікроавтобуси в Україні можна з 21 року.

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