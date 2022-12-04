За яких умов Україна готова забезпечити «гарантії безпеки» для Росії – пояснив Давид Арахамія

Давид Арахамія розповів, за яких умов Україна готова забезпечити «гарантії безпеки» для Росії, передає NNS.

«Україна готова забезпечити Росії гарантії безпеки. Для цього достатньо: залишити територію нашої країни, виплатити репарації, покарати всіх військових злочинців, добровільно здати ядерну зброю», написав Арахамія у своєму Telegram.

За яких умов Україна готова забезпечити «гарантії безпеки» для Росії

Тільки після виконання вищезазначених умов Україна може сісти за стіл переговорів та поговорити про гарантії безпеки.

Натомість в Офісі президента спрогнозували, коли можливий новий ракетний удар по Україні.

«Мені здається, що зараз тактика росії трохи змінилася — вони чекають на збільшення морозів, глибини морозів, грубо кажучи, щоб температура вночі опускалася там до 8-10 градусів морозу, і ось в цей момент вони хочуть завдати найбільш чутливого удару по Україні», припустив Подоляк.

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