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За яких умов Україна готова забезпечити «гарантії безпеки» для Росії – пояснив Давид Арахамія

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За яких умов Україна

Давид Арахамія розповів, за яких умов Україна готова забезпечити «гарантії безпеки» для Росії, передає NNS.

«Україна готова забезпечити Росії гарантії безпеки. Для цього достатньо: залишити територію нашої країни, виплатити репарації, покарати всіх військових злочинців, добровільно здати ядерну зброю», написав Арахамія у своєму Telegram.

За яких умов Україна готова забезпечити «гарантії безпеки» для Росії

гарантії безпеки

Тільки після виконання вищезазначених умов Україна може сісти за стіл переговорів та поговорити про гарантії безпеки.

Натомість в Офісі президента спрогнозували, коли можливий новий ракетний удар по Україні.

«Мені здається, що зараз тактика росії трохи змінилася — вони чекають на збільшення морозів, глибини морозів, грубо кажучи, щоб температура вночі опускалася там до 8-10 градусів морозу, і ось в цей момент вони хочуть завдати найбільш чутливого удару по Україні», припустив Подоляк.

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