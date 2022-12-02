У ЗМІ назвали умови, за яких Росія готова вивести війська з ЗАЕС

Російське опозиційне ЗМІ назвало умови, за яких Росія нібито готова вивести війська з ЗАЕС. Війська країни агресора можуть піти з атомної станції в обмін на повноцінне відновлення транзиту нафти та газу через Україну, передає NNS.

Як розповідає видання «Медуза», посилаючись на власні джерела у Кремлі, росія не збирається повністю покинути Запорізьку область. Водночас Путін нібито готовий вивести війська з ЗАЕС й передати станцію під контроль МАГАТЕ чи України.

При цьому влада росії розраховує повноцінно відновити постачання газу та нафти через Україну до Європи. А також одержати гарантії безперебійного транзиту.

«Качати та продавати (нафту і газ – авт.) дуже важливо для російського бюджету», пише «Медуза».

Але поки росіяни заперечують, що готуються до виведення військ з Запорізької АЕС.

За яких умов Росія готова вивести війська з ЗАЕС

Через Україну проходить південна гілка трубопроводу «Дружба». Саме по ньому російська нафта постачається до Угорщини, Словаччини, Чехії та Польщі. Приблизно третина всіх постачань нафти до Європи припадає на цей трубопровід.

Українська ділянка трубопроводу належить «Укртранснафті». З середини листопада через ракетні атаки постачання по ній йдуть з перебоями. Але з 5 грудня «Дружба» стане головним способом постачання російської нафти до ЄС, оскільки санкції набудуть чинності.

Джерело – “РБК-Україна”

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