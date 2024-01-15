Особливо в кількох областях: в Україні зберігається потреба у донорській крові

В Україні зберігається потреба у донорській крові. Особливо в деяких областях.
Про це повідомили у МОЗ, передає НСН.
Всіх груп крові не вистачає у таких містах, як: Київ, Вінниця, Дніпро, Миколаїв, Харків, Кропивницький та Одеса (обласна станція переливання).
В Україні зберігається потреба у донорській крові
Також окремих груп та резусів крові не вистачає у:
- Херсон: II-, III-, IV+/-;
- Запоріжжя: I-, II-, III-, IV-;
- Львів: I-, II-, III+/-, IV+/-;
- Житомир: I-, II-, III-, IV-;
- Чернігів: IV+;
- Одеса (обласна дитяча лікарня): I+/-, II+/-, IV+.
Донорами крові в Україні можуть бути здорові люди віком від 18 років і вагою від 50 кг (у деяких центрах крові приймають із вагою від 55-60 кг, наприклад, у Львівському обласному центрі служби крові). Здавати кров можуть українці, а також іноземці, що мають постійну посвідку на проживання в Україні.
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