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Cуспільство

Особливо в кількох областях: в Україні зберігається потреба у донорській крові

Журналіст
Особливо в кількох областях: в Україні зберігається потреба у донорській крові

В Україні зберігається потреба у донорській крові. Особливо в деяких областях.

Про це повідомили у МОЗ, передає НСН.

Всіх груп крові не вистачає у таких містах, як: Київ, Вінниця, Дніпро, Миколаїв, Харків, Кропивницький та Одеса (обласна станція переливання).

В Україні зберігається потреба у донорській крові

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Також окремих груп та резусів крові не вистачає у:

  • Херсон: II-, III-, IV+/-;
  • Запоріжжя: I-, II-, III-, IV-;
  • Львів: I-, II-, III+/-, IV+/-;
  • Житомир: I-, II-, III-, IV-;
  • Чернігів: IV+;
  • Одеса (обласна дитяча лікарня): I+/-, II+/-, IV+.

Донорами крові в Україні можуть бути здорові люди віком від 18 років і вагою від 50 кг (у деяких центрах крові приймають із вагою від 55-60 кг, наприклад, у Львівському обласному центрі служби крові). Здавати кров можуть українці, а також іноземці, що мають постійну посвідку на проживання в Україні.

Більш детально читайте за посиланням

 

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