В Україні через обстріли відсутня електроенергія у кількох областях: де немає світла 31 грудня

У неділю, 31 грудня, в Україні через російські обстріли та технічні проблеми у низці областей відсутня електроенергія. Найскладнішою є ситуація зі світлом у Харківській області та місті Харків, які постраждали від російського обстрілу. Через технічні проблеми світла також немає у Київській, Дніпропетровській та інших областях.

Детальніше про ситуацію з електроенергією в Україні розповіли фахівці Міненерго. У компанії зазначили, що ремонтні бригади докладають зусиль, щоб повернути електрику у домівки українців. Також відомо, що через російський обстріл у Харківській області 1,7 тис. споживачів залишились без газопостачання. Передає НСН.

В Україні через обстріли відсутня електроенергія у кількох областях

Складною є ситуація зі світлом у Харківській області. Також тут є проблеми з газопостачанням. Загалом відключення електроенергії спостерігаються у таких областях:

Харківська область . Через російський обстріл одна із повітряних ліній електропередач відключена. Також отримала пошкодження підстанція. Без світла у Харківські області два десятки населених пунктів. Загалом без електроенергії в області понад 27 тис. споживачів. Через обстріл Харкова частині споживачів тимчасово припинили газопостачання. Зокрема відключено котельню у “Харків Палас”.

. Через російський обстріл одна із повітряних ліній електропередач відключена. Також отримала пошкодження підстанція. Без світла у Харківські області два десятки населених пунктів. Загалом без електроенергії в області понад 27 тис. споживачів. Через обстріл Харкова частині споживачів тимчасово припинили газопостачання. Зокрема відключено котельню у “Харків Палас”. Вінницька область . У Вінниці через тимчасове відключення електроенергії в одному з житлових будинків спрацювала система безпеки на газорегулювальному пункті. Це стало причиною припинення газопостачання 1,3 тис. споживачам.

. У Вінниці через тимчасове відключення електроенергії в одному з житлових будинків спрацювала система безпеки на газорегулювальному пункті. Це стало причиною припинення газопостачання 1,3 тис. споживачам. Дніпропетровська область . У регіоні через технічні причини без електроенергії перебуває 4226 споживачів. При цьому вдалося заживити 4741 точок обліку. Серед них ті, у яких сталися відключення світла раніше. На ранок 31 грудня у регіоні без світла 175 споживачів. Через обстріли рф без електроенергії залишаються 1443 абоненти. Ремонтні бригади працюють над поверненням світла у домівки українців.

. У регіоні через технічні причини без електроенергії перебуває 4226 споживачів. При цьому вдалося заживити 4741 точок обліку. Серед них ті, у яких сталися відключення світла раніше. На ранок 31 грудня у регіоні без світла 175 споживачів. Через обстріли рф без електроенергії залишаються 1443 абоненти. Ремонтні бригади працюють над поверненням світла у домівки українців. Запорізька область . Російські обстріли залишили без електроенергії 34 споживачів, втім зранку цим громадянам вже повернули електроенергію. Без світла залишаються 63 населені пункти. Це – 5631 споживач.

. Російські обстріли залишили без електроенергії 34 споживачів, втім зранку цим громадянам вже повернули електроенергію. Без світла залишаються 63 населені пункти. Це – 5631 споживач. Київська область . Через технічні причини у столиці електроенергія відсутня у 213 споживачів. Ремонтні бригади працюють над заживленням споживачів.

. Через технічні причини у столиці електроенергія відсутня у 213 споживачів. Ремонтні бригади працюють над заживленням споживачів. Одеська область . У регіоні триває відновлення електроенергії, відключення якої сталося через російські обстріли. Без світла залишаються 296 споживачів.

. У регіоні триває відновлення електроенергії, відключення якої сталося через російські обстріли. Без світла залишаються 296 споживачів. Сумська область . Через російські обстріли без електроенергії перебуває 57 населених пунктів. 11 з них – частково. Загалом без світла 2784 споживачі.

. Через російські обстріли без електроенергії перебуває 57 населених пунктів. 11 з них – частково. Загалом без світла 2784 споживачі. Херсонська область . У регіоні через військові дії без світла залишаються 45 населених пунктів.

. У регіоні через військові дії без світла залишаються 45 населених пунктів. Чернігівська область. У регіоні через російські обстріли перебувають без світла 18 населених пунктів. Це – 1205 споживачів. Ремонтні бригади електриків працюють над заживленням абонентів.

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