В Україні ворог пошкодив 1 740 об’єктів медичної інфраструктури – МОЗ

В Україні ворог пошкодив 1 740 об’єктів медичної інфраструктури. Про це розповіли у МОЗ, передає НСН.

У Міністерстві охорони здоров’я повідомляють, що 1 537 закладів охорони здоров’я було пошкоджено, 203 – повністю зруйновано. Окрім того, армія рф завдала ушкоджень 139 автівкам екстреної допомоги, 125 машин вкрали. Знищили 256 одиниць медичної техніки.

Найбільше пошкоджено лікарень у Харківській, Донецькій, Миколаївській, Київській, Чернігівській, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях.

Попри війну, триває процес відновлення медичних установ. Станом на початок березня повністю відновлено 509 медзакладів. В той самий час 357 лікарень частково відремонтовані або перебувають у процесі реставрації.

В Україні ворог пошкодив 1 740 об’єктів медичної інфраструктури

В першу чергу відновлюють установи на деокупованих територіях, а також ті, що зазнали мінімальних пошкоджень.

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