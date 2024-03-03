Окупанти скинули бомбу на центр Курахового: вже 16 поранених

Окупанти обстріляли центр Курахового на Донеччині. Вже відомо про 16 поранених мирних мешканців. Про це НСН повідомляє з посиланням на Донецьку ОВА.

За даними ОВА, двоє поранених важкі. Усі поранені перебувають у лікарні та отримують всю необхідну медичну допомогу.

Курахове потрапило під вогонь сьогодні в обід — ворог поцілив у самий центр міста, пошкодив щонайменше 15 багатоповерхівок. За попередньою інформацією, росіяни використали керовану авіабомбу.

На місці злочину працюють представники місцевої влади, поліція і рятувальники.

Окупанти скинув бомбу на центр Курахового: фото

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