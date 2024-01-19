В Україні здорожчав буряк: названо причини

В Україні здорожчав буряк. І вартість його продовжує зростати.

Про це пише сайт East Fruit, передає НСН.

Як говорять аналітики, здорожчання буряка пов’язано з активним попитом і нижчим у порівнянні з минулим роком урожаєм буряків цього сезону в більшості господарств країни.

Зараз українські фермери фактично призупинили продаж буряків в очікуванні подальшого зростання цін. Але більшість із виробників планують розпочати реалізацію буряків не раніше початку лютого.

В Україні здорожчав буряк

Зараз ціни на буряки вже зросли до 12-16 грн/кг, що в середньому на 33% дорожче, ніж вкінці минулого тижня. Основною причиною такого помітного подорожчання є те, що пропозиція на цей овоч на ринку скоротилася.

«Більшість українських господарств не мають у розпорядженні обладнаних сховищ, а запаси в необладнаних складах на даний момент вже виснажені. При цьому торговельна активність у даному сегменті досить висока, що також спонукає цінове зростання»,

В порівнянні з аналогічним періодом минулого року, ціни на буряки в Україні виросли в середньому на 74% вищі.