Ціни на продукти перед Різдвом: що з їжі подорожчає

Традиційно ціни на продукти перед Різдвом ростуть. Але що саме здорожчає розповіли в Інституті аграрної економіки. Там зазначили: вартість продуктів розраховувалася за середніми цінами супермаркетів на середину грудня. Передає НСН.

Ціни на продукти перед Різдвом

“Пшенична кутя (950 г продуктів традиційної рецептури) обійдеться у 103,71 грн. Найдорожчими інгредієнтами страви в цьому році стали: мак – 43 грн за 200 г і волоські чищені горіхи – 24 грн та родзинки – 17,5 грн за 100 г відповідно. Основна складова куті – крупа пшенична з твердої пшениці – коштуватиме 9,6 грн за 400 г. За мед заплатимо ще 8 грн за 100 г і добавимо трохи цукру (50 г) за 1,61 грн”, – йдеться у повідомленні.

Традиційний узвар готується із сушених яблук, груш та чорносливу. Готові набори цих фруктів коштують у супермаркетах 66 грн (600 г на 2 л води).

Борщ пісний з квасолею (2,535 кг продуктів на 2 л води) коштуватиме 82,83 грн. Зокрема:

квасоля біла суха (300 г) – 42,75 грн;

картопля (362 г) – 5,04 грн;

капуста (300 г) – 3,4 грн;

цибуля (100 г) – 1,44 грн;

морква (400 г) – 4,34 грн.;

буряк (800 г) – 7,92 грн;

70-75 г помідорів – 5,6 грн;

томатна паста – 1,67 грн;

цукор – 1,61 грн. за 50 г;

олія – 5,64 грн за 80 г;

чорний перець – 1,02 грн;

лавровий лист – 2,4 грн (або зелень).

Салат “Вінегрет” (1,58 кг продуктів) коштуватиме 34,19 грн. Найдорожчими складовими будуть бочкові солоні огірки 14 грн за 200 г. За овочі заплатимо: картопля (600 г) – 8,4 грн, буряк (400 г) – 3,96 грн, морква (378 г) – 4,1 грн. Заправка рослинною олією коштує 3,53 грн за 50 г і сіль та перець за смаком (0,20 грн).

Вареники з картоплею (1,51 кг продуктів) коштуватимуть 26,17 грн. Вареники з капустою (1,481 кг продуктів) – 26,81 грн. Вареники з вишнею – 47,27 грн (за 810 г продуктів). А крім того:

тушкована капуста (2,229 г продуктів) – 65,26 грн.;

смажена картопля – 16,81 грн (1 кг картоплі, 100 г олії, 132 г цибулі з додаванням солі і перцю за смаком);

квашена капуста – 50 грн.за 500 г;

огірки солоні бочкові – 28 грн за 400 г;

свіжі огірки – 46 грн. за 500 г;

помідори – 40 грн за 500 г.

“Для тих, у кого буде можливість, приготувати 12 традиційних страв для святкової вечері [коштуватиме] в розрахунку на середньостатистичну родину близько 969,74 грн. … Враховуючи зростаючу динаміку цін на продукти харчування, вартість різдвяного столу 2023 року буде дещо вищою торішньої внаслідок проблем, пов’язаних із російською агресією – в межах 8-10 %”, – резюмували в Інституті.

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