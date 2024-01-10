В Україні стрімко здорожчав популярний овоч: які ціни на ринку

В Україні здорожчали тепличні огірки. Станом на 10 січня кілограм імпортних коштує 67-80 грн, що на 18-20% вище, ніж минулого року. Українські тепличні огірки продають по 158-160 грн за кг – одразу на 40% дорожче.

Про це OBOZ.UA розповіли в аналітичному відділі ринку “Шувар”, передає НСН.

В Україні стрімко здорожчав популярний овоч

Зазначається, що, попри таке зростання цін, панікувати не варто, адже ситуація:

відповідає сезонності;

“не викликає занепокоєння чи передумов для критичного росту цін чи виникнення дефіциту в подальшому сезоні”.

Чому огірки здорожчали

Причин подорожчання тепличних огірків кілька. Зокрема:

Сезонність

“Тепличне вирощування вимагає більше витрат на підтримку оптимальної температури та освітлення. Нині найбільші українські комбінати майже завершили збір врожаю огірка та перебувають у міжсезонні, що спричинило скорочення пропозиції та подорожчання”, – пояснили аналітики.

Витрати виробництва

Річ у тім, що зростання цін на енергоносії істотно впливає на кінцеву вартість продукції. Самі витрати включають опалення теплиць, освітлення, водопостачання та інші необхідні ресурси для підтримки росту рослин у зимовий період.

Імпорт

Як пояснили аналітики, значна частина тепличних огірків в Україну імпортується – зокрема з Туреччини, де клімат сприяє їхньому вирощуванню протягом усього року. При цьому ціни на імпортовані огірки залежать від валютних курсів, транспортних витрат і міжнародних економічних умов.

Попит і пропозиція

“Взимку високий попит на свіжі овочі, зокрема огірки, за обмежених можливостей вирощування веде до зростання цін”, – розповіли аналітики.

Погодні умови

Нинішні морози, пояснюється, ускладнюють транспортування огірків. Це сприяє їхньому здорожчанню.

Що буде далі

Водночас, наголошується, такими високими ціни будуть недовго. Очікується, що вже найближчими днями вони почнуть знижуватися.

“За прогнозами операторів, наступного тижня вартість українського огірка має знизитися на 15-20% завдяки потеплінню”, – зазначили аналітики.

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