В Україні стрімко дорожчає базовий продукт: що буде з цінами далі

В Україні стрімко дорожчає базовий продукт. На початку року ціни зросли на 11% у порівнянні із грудневими. Про це НСН повідомляє, посилаючись на аналітиків проекту EastFruit.

Мова йде про один із найпопулярніших овочів – картоплю.

Чому дорожчає базовий продукт картопля

Підвищення цін у цьому сегменті оператори ринку пояснюють підвищеним попитом оптових компаній і роздрібних мереж, які продовжують закуповувати картоплю для тривалого зберігання.

Тільки з початку поточного тижня картопля зросла в ціні до 15-20 гривень за кілограм, а це в середньому на 11% дорожче, ніж наприкінці грудня. На думку експертів, головною причиною чергового подорожчання, стало загальне скорочення пропозиції цього продукту в місцевих господарствах.

Річ у тім, що багато українських виробників, які не мають потужностей для тривалого зберігання, завершили продажі картоплі ще в першій половині поточного сезону, — пояснюють аналітики

Зазначається, що представники гуртових компаній скаржаться на відсутність необхідних обсягів якісної картоплі в місцевих господарствах. Фермери, своєю чергою, пов’язують проблеми якості картоплі з несприятливими погодними умовами в період збирання урожаю. Зокрема, тривалі дощі негативно позначилися на товарному вигляді картоплі.

Чого чекати далі? Якими будуть ціни на картоплю?

На сьогодні ціни вже суттєво вищі, ніж на початку січня 2023 року. Експерти впевнені, що вже найближчим часом темпи подорожчання цієї продукції помітно прискоряться. Так, наступного тижня фермери вкотре робитимуть спроби підвищити ціни в цьому сегменті.

До речі, тут ми порівнювали: Наскільки ціни на продукти у так званих ЛНР та ДНР відрізняються від українських