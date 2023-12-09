Ціни на картоплю у Європі стрімко зростають – овоч подорожчав на 158%

У Європі середні ціни на картоплю зросли на 158% порівняно з роком раніше.

Ціни на картоплю у Європі стрімко зростають, оскільки через сильні дощі частина урожаю залишається не зібраною, а попит на продукцію, особливо перед Різдвом, стрімко зростає. Про те, що відбувається в ЄС, пише Bloomberg, передає НСН.

Зростання цін на картоплю є останнім прикладом зростання кількості культур, які постраждали від зміни клімату. Фермери в Бельгії, Франції та Великої Британії нарікають: трактори не можуть вийти у поля, бо через сильні дощі деякі із них перетворились на болото, що дуже обмежує збір. Посіви ризикують згнити, якщо залишити картоплю у вологій землі занадто довго.

«Дощ йде і йде», – говорить директор компанії-постачальника Mitchell Potatoes Ltd Девід Мітчелл з Англії. За його словами, різке похолодання минулого тижня також призвело до замерзання рослин у землі.

Більшість картоплі збирають пізньої осені, але близько 15% голландського врожаю ще залишалося в землі і в листопаді, свідчать дані Союзу виробників картоплі Північно-Західної Європи. У 2022 році Нідерланди були четвертим за величиною виробником у Європі після Німеччини, Франції та Польщі.

Але очікується, що затримки збору врожаю вплинуть поставки в новому році.

«Навіть якщо ви дістанете картоплю до того, як вона згниє, ви не зможете зберігати її тривалий час», сказав аналітик з ринку фруктів і овочів у Mintec Гаррі Кемпбелл.

Прогноз урожайності в Європі і так був низьким в останньому сезоні, але ситуація в ЄС ще більше посилилася через затяжні зливи. За повідомленням експертів продовольчого ринку, вартість картоплі у європейських країнах вже досягла максимуму за останні 14 років. За даними аналітиків Mintec, минулого тижня ціни на картоплю зросли на 158% порівняно з роком раніше і становили 465 фунтів стерлінгів за тонну (21421 грн).

Негода, уточнює джерело, також негативно позначилася на збиранні врожаю цукрових буряків у Франції та затримала посів озимих зернових у країні. Тобто варто чекати на зростання цін і на ці категорії продукції.

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