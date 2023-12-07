В Україні стрімко дорожчає популярний овоч: які ціни наразі

На українських ринках та в магазинах другий тиждень поспіль зростають ціни на популярний овоч. Вартість підвищується, адже серед українців збільшився на нього попит. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit. Передає НСН.

В Україні стрімко дорожчає популярний овоч

Зазначається, що станом на 6 грудня картопля надходила на ринок по 12-16 гривень за кілограм, а це в середньому на 17% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня. Зараз ціна на цей овоч у середньому у 2,5 раза вища, ніж в аналогічний період 2022-го.

Виробники пояснюють зростання цін на картоплю кількома причинами. Зокрема, підвищувальний ціновий тренд пов’язаний із помітним скороченням пропозиції некондиційної продукції. Крім того, деякі великі господарства стримують продажі овочу високої якості в надії на подальше зростання цін.

Українські фахівці зауважують, що учасники ринку не очікують ослаблення торгової активності в цьому сегменті найближчим часом. Аналітики пояснили, що багато фермерів заявляють про свій намір і далі переглядати ціни в бік підвищення.

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