Верховна Рада ухвалила законопроєкт про пільги військовим – подробиці

21 березня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про пільги військовим. Його затвердили у другому читанні.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає НСН.
За цей законопроект проголосували 296 депутатів. Але перед цим його доопрацювали. Зокрема:
- підтримали можливість перебування військовослужбовців на лікуванні до 12 місяців, зокрема за кордоном, без потреби через чотири місяці проходити військово-лікарську комісію;
- встановили на рівні закону грошову виплату в розмірі 15 мільйонів гривень родині військового, який загинув на війні.
Верховна Рада ухвалила законопроєкт про пільги військовим
Ухвалений законопроект передбачає вирішення й інших проблемних питань соцсфери у війську:
- можливість одноразової відпустки при народженні дитини зі збереженням грошового забезпечення в повному розмірі;
- можливість для поранених військових на підставі рішення ВЛК перебувати на лікуванні за кордоном понад чотири місяці за потреби;
- встановлення норм проти дискримінації за статтю та проти сексуального домагання;
- дозвіл брати цивільних на посади військових капеланів.
Також законопроекти передбачає запровадження нових повноважень для державних органів з питань гуманітарної допомоги, що стосуються обовʼязкової перевірки якості гуманітарної допомоги, яку надають Силам оборони. Встановлює відповідальність за відсутність офіційного контролю якості товарів (предметів) гуманітарної допомоги.
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