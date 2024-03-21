Верховна Рада ухвалила законопроєкт про пільги військовим – подробиці

21 березня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про пільги військовим. Його затвердили у другому читанні.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає НСН.

За цей законопроект проголосували 296 депутатів. Але перед цим його доопрацювали. Зокрема:

підтримали можливість перебування військовослужбовців на лікуванні до 12 місяців, зокрема за кордоном, без потреби через чотири місяці проходити військово-лікарську комісію;

встановили на рівні закону грошову виплату в розмірі 15 мільйонів гривень родині військового, який загинув на війні.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про пільги військовим

Ухвалений законопроект передбачає вирішення й інших проблемних питань соцсфери у війську:

можливість одноразової відпустки при народженні дитини зі збереженням грошового забезпечення в повному розмірі;

можливість для поранених військових на підставі рішення ВЛК перебувати на лікуванні за кордоном понад чотири місяці за потреби;

встановлення норм проти дискримінації за статтю та проти сексуального домагання;

дозвіл брати цивільних на посади військових капеланів.

Також законопроекти передбачає запровадження нових повноважень для державних органів з питань гуманітарної допомоги, що стосуються обовʼязкової перевірки якості гуманітарної допомоги, яку надають Силам оборони. Встановлює відповідальність за відсутність офіційного контролю якості товарів (предметів) гуманітарної допомоги.

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